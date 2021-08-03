Олимпийская чемпионка Бацарашкина не намерена менять амулет школы кота из "Ведьмака"

Бацарашкина является поклонником вселенной "Ведьмака". На Олимпиаде 2016 года, где она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета c 10 м, на ней был медальон школы волка. На Олимпиаде в Токио спортсменка выступала уже с медальоном школы кота. После победы Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета официальный аккаунт игры пожелал ей новых побед, выразив надежду, что медальон "Ведьмака" принесет спортсменке удачу и на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров, на которых она в итоге взяла второе золото.

ОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина не будет, как после Олимпиады 2016 года, менять свой амулет - медальон одной из шести школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр "Ведьмак". Об этом она сообщила журналистам в аэропорту Омска, где спортсменку встретил Омский русский народный хор песней "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" из одноименного сериала.

"Я думаю, он (амулет) помог мне расслабиться и отвлечься - это самое главное. [Школу ведьмаков] менять не собираюсь. Я люблю котиков", - сказала Бацарашкина.

Она добавила, что обычно берет на соревнования приставку с любимой игрой, но в этот раз после начала стартов времени на игру не оставалось. "В Токио ты уже очень поздно возвращаешься в номер, утром встаешь часов в 5-6, времени включить приставку нет", - отметила спортсменка.

Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Бацарашкина стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, также в ее активе победа на чемпионате мира, серебро и бронза мировых первенств.