{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

КДК РФС рассмотрит удаление главного врача "Динамо" в матче с "Уфой"

В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что санкция была применена в отношении официального лица клуба за оскорбительное слово и нецензурное выражение в адрес соперника во время празднования гола

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в среду рассмотрит удаление главного врача московского "Динамо" Александра Родионова в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В субботу "Динамо" на выезде победило "Уфу" со счетом 3:2. Родионов был удален на 89-й минуте встречи. В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что санкция была применена в отношении официального лица клуба за оскорбительное слово и нецензурное выражение в адрес соперника во время празднования гола.

"В основном будут рассматриваться нарушения санитарного регламента. Также будет рассматриваться удаление главного врача "Динамо" в матче с "Уфой", - сказал Григорьянц.

Московский клуб с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" не имеет очков в активе и идет 13-й.

Теги
Российский футбол
XXXII летние Олимпийские игры
Российские гимнасты заняли второе место в общем зачете Олимпийских игр
На счету команды две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды
Российские гимнасты заняли второе место в общем зачете Олимпийских игр
Читать полностью