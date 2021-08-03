КДК РФС рассмотрит удаление главного врача "Динамо" в матче с "Уфой"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в среду рассмотрит удаление главного врача московского "Динамо" Александра Родионова в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В субботу "Динамо" на выезде победило "Уфу" со счетом 3:2. Родионов был удален на 89-й минуте встречи. В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что санкция была применена в отношении официального лица клуба за оскорбительное слово и нецензурное выражение в адрес соперника во время празднования гола.

"В основном будут рассматриваться нарушения санитарного регламента. Также будет рассматриваться удаление главного врача "Динамо" в матче с "Уфой", - сказал Григорьянц.

Московский клуб с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" не имеет очков в активе и идет 13-й.