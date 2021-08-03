Щекутьев: российские боксеры выполнили задачу-минимум на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские боксеры выполнили минимальную задачу на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Ранее во вторник Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. Также в финале выступит Муслим Гаджимагомедов, в полуфиналах - Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева. Бронзовую медаль завоевал Андрей Замковой. Участие в полуфинале гарантирует участнику боксерского турнира как минимум бронзовую награду.

"Мы идем дальше, но задача минимум выполнена, - сказал Щекутьев. - Мы ждем бои Глеба Бакши и Зенфиры Магомедалиевой, верим в них. Как верим в ребят, которые уже гарантировали себе право бороться за золотые медали".

Олимпиада завершится 8 августа.