Гимнаст Белявский намерен продолжить карьеру после Олимпиады в Токио

ТОКИО, 3 августа./ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский планирует продолжить карьеру после Олимпиады в Токио, сообщил он журналистам.

Летние игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается участие 10,5 тыс. спортсменов. Это будет третья в истории Парижа летняя Олимпиада.

"Что касается Олимпиады в Париже, то будем стараться. Как здоровье позволит. Не знаю, посмотрим. Пока настроен продолжать, конечно. Восстановлюсь пока, на осенний чемпионат мира не поеду", - сказал он.

Белявскому 29 лет, на Олимпиаде в Токио в составе российской сборной он стал победителем в командном многоборье. Также в его активе серебряная медаль Игр-2016 в командном первенстве и бронза тех же соревнований в упражнениях на брусьях.