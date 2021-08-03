Глава Федерации баскетбола Испании Гарбахоса заявил, что разочарован положением "Химок"

ТОКИО, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса разочарован тяжелым финансовым положением подмосковных "Химок" и прекращением выступления команды в Единой лиге ВТБ. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила ТАСС, что подмосковная команда не подтвердила свое участие в сезоне-2021/22 из-за финансовых проблем. Команда планирует сохранить только молодежный проект.

"У меня остались только хорошие воспоминания от выступления за "Химки". Мы доходили до финала, было одержано немало отличных побед. Очень жаль, что клуб оказался в таком тяжелом положении и перестал выступать [в Единой лиге ВТБ]", - сказал Гарбахоса.

Баскетбольный клуб "Химки" был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 "Химки" выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Кубка Европы (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008).

Гарбахосе 36 лет, в 2008-2009 годах он выступал за "Химки". В составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпийских игр (2008), чемпионом мира (2006) и Европы (2009).