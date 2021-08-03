Суд в Воронеже рассмотрит первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Первое в России уголовное дело о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), прошедшего в 2019 году в рамках первенства зоны "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги, рассмотрит Железнодорожный районный суд Воронежа. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Уголовное дело о проведении договорного футбольного матча между футбольными клубами "Чайка" и "Черноморец" (ст. 184 УК РФ) будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде города Воронежа", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте "МВД-медиа" сообщалось, что следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о проведении этого договорного матча. В ходе следствия установлено, что перед матчем один из бывших руководителей "Чайки" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальный срок по статье составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.