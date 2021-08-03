Воронин: тренеры российских гандболисток не в детском саду, чтобы обижаться на критику

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России гандболу нормально воспринял критику президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и сделал правильные выводы после матча с испанками на Олимпиаде. Об этом журналистам заявил генеральный директор федерации Лев Воронин.

Шишкарев раскритиковал главного тренера команды Алексея Алексеева и его помощников за непродуманную ротацию состава в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира с испанками, который завершился победой россиянок со счетом 34:31.

"У нас тренерский штаб - не детский сад, никто ни на кого не обиделся. К критике надо прислушиваться и обсуждать. Надо делать выводы из ошибок, которые были в процессе игры. Я уверен, что тренерский штаб принял во внимание критику, надеемся, в следующей игре таких ошибок не будет", - сказал Воронин.

В среду россиянки в четвертьфинале Олимпиады сыграют с командой Черногории. Женская сборная России является действующим победителем Олимпийских игр.