CAS отклонил обращение устроившего забастовку французского боксера Алиева

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил обращение французского боксера Мурада Алиева в связи с решением судьи дисквалифицировать его во время четвертьфинального поединка в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба выездной панели CAS в Токио.

1 августа Алиев устроил забастовку, не согласившись с решением рефери, который засчитал ему техническое поражение за якобы удар головой. Боксер около часа не покидал ринг, протестуя против данного решения. Соперником Алиева был британец Фрэйзер Кларк.

"Коллегия арбитров приняла решение отклонить обращение боксера Алиева в связи с решением судьи дисквалифицировать его во время четвертьфинального поединка против Кларка". - говорится в сообщении.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В возрасте 6 лет он переехал во Францию. Он является чемпионом Франции и серебряным призером Европейских игр в Минске.