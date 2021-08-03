Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за травмы

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с квалификационного забега на 110 м с барьерами на Олимпийских играх в Токио, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.

В июне 2021 года Всероссийская федерация легкой атлетики представила список из 10 спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. В список вошли Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота). Шубенков получил нейтральный статус 26 июня.

Ранее на Играх в Токио Дарья Клишина из-за травмы не смогла завершить выступление в квалификации олимпийского турнира. В первых двух попытках квалификационных соревнований в прыжках в длину россиянка сделала заступ, а третью попытку не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.