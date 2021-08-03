У российского легкоатлета Сергея Шубенкова подозрение на разрыв ахилла

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму ахиллова сухожилия, что стало причиной его снятия с олимпийского турнира в беге на 110 м с барьерами. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

"На разминке был щелчок, подозрение на разрыв ахилла. Сейчас в такси едут в больницу", - сказала Глущенко.

Шубенков, 21 июня признанный невиновным в деле о нарушении антидопинговых правил, 26 июня получил нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. 29 июня ВФЛА объявила о включении спортсмена в состав олимпийской команды на Игры в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

Олимпиада завершится 8 августа.