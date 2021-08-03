Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио. В финале он показал результат 14,533 балла.

Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе - хорват Тин Србич (14,900).

Хасимото 19 лет, он стал двукратным олимпийским чемпионом. ранее японский спортсмен завоевал золото в личном многоборье и серебро в командных соревнованиях. Также Хасимото является бронзовым призером чемпионата мира (2019).

24-летний Нагорный является олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Также на счету россиянина две бронзы и серебро Олимпийских игр. Нагорный трижды становился чемпионом мира и восемь раз выигрывал золото чемпионатов Европы.