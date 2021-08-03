Легкоатлет Шубенков получил травму на разминке на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму на разминке перед квалификационным забегом на 110 метров с барьерами на Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за травмы

Ранее Шубенков снялся с олимпийского турнира из-за травмы.

"Получил травму на разминке. Сейчас ждем машину", - сказал Клевцов.

"Конечно, мы очень разочарованы, но говорить, что ничего не предвещало травмы, тоже нельзя. Это травма хроническая. Просто он сейчас бежал через барьер, и все так резко произошло, пока неясно, что с ним, нужна диагностика. Больше комментировать пока нечего", - добавил специалист.

Сам спортсмен от комментариев отказался. "Он находится в таком состоянии, что не до разговоров", - отметил Клевцов.