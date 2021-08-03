Матч чемпионата России "Химки" - "Ростов" смогут посетить не более тысячи человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и "Ростовом" смогут посетить не более тысячи человек. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Встреча между состоится 8 августа на "Арене-Химки". Начало игры - 17:30 мск.

"На ближайшем матче посещаемость будет от 500 до 1 000 человек, как и рекомендует Роспотребнадзор. Мы сейчас находимся в этой вилке - от 500 до 1 000, максимальный предел - 1 000 зрителей", - сказал Терюшков.

"Увеличения числа зрителей пока ждать не стоит. Мы действуем в рамках рекомендаций Роспотребнадзора", - добавил министр спорта Московской области.

На первом в сезоне-2021/22 домашнем матче "Химок" также было разрешено присутствие на трибунах не более 1 000 человек. Игру подмосковной команды против "Зенита" (1:3) посетили 650 болельщиков.

"Химки" после двух туров занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. "Ростов", в активе которого нет набранных очков, располагается на 15-й строчке.