Российские гимнасты заняли второе место в общем зачете Олимпийских игр

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике завоевала восемь медалей на Олимпийских играх в Токио - две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде

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Золотые награды завоевали мужская и женская сборные в командном многоборье. Обладателями серебряных наград стали Денис Аблязин в опорном прыжке и Анастасия Ильянкова в упражнениях на разновысоких брусьях.

Две бронзовые медали завоевал Никита Нагорный, в личном многоборье и в упражнениях на перекладине. Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Российская команда по спортивной гимнастике заняла в общем зачете второе место, первыми стали китайские спортсмены (4-5-2), третьими - американцы (2-2-2).

В общем медальном зачете Олимпийских игр российская сборная идет на шестой строчке, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. Первыми идут китайцы (32-20-16), вторыми - американцы (22-27-19), третьими - японцы (19-6-11).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.