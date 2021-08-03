Родионенко: Олимпиада в Токио для российских гимнастов прошла успешно

Российские гимнасты завоевали в Токио две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Золотые награды завоевали мужская и женская сборные в командном многоборье.

"Олимпиада для нас прошла успешно, безусловно, - заметил Родионенко. - Мои самые большие слова благодарности спортсменам, тренерам, врачам и всем людям, которые к этому причастны. Самое главное - не было таких спортсменов, если бы не было тренеров, которые это сделали, врачей, которые их подготовили и здесь вели каждый день, специалистов, которые каждый день вместе с ними "умирали" и выздоравливали".

"Некоторые тренеры не приехали сюда, они сейчас сидят у телевизоров и плачут, вот кому надо сказать самое большое спасибо. Это победа России", - добавил главный тренер.

Родионенко заметил, что многие его коллеги, работающие со сборными других стран, являются воспитанниками советской школы спортивной гимнастики. "Выходцы из советской системы, которая до сих пор работает. Но эта система такова, что мы не можем реализовать ее на местах, только в центре, а этого мало, поэтому мы не можем рассчитывать на такие скамейки запасных, как в Китае, Японии и США. Мы работаем в очень ограниченном диапазоне людей", - добавил специалист.

Обладателями серебряных наград стали Денис Аблязин в опорном прыжке и Анастасия Ильянкова в упражнениях на разновысоких брусьях. Две бронзовые медали завоевал Никита Нагорный (личное многоборье, упражнения на перекладине). Ангелина Мельникова стала третьей в личном многоборье и в вольных упражнениях. Российская команда по спортивной гимнастике заняла в общем зачете второе место, первыми стали китайские спортсмены (4-5-2), третьими - американцы (2-2-2).