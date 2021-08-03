Мать Шубенкова считает, что легкоатлет мог выиграть золото на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков был готов пробежать дистанцию 110 метров с барьерами за 13 секунд и стать победителем Олимпийских игр в Токио. Такое мнение ТАСС высказала мать спортсмена, советская легкоатлетка Наталья Шубенкова.

Шубенков снялся с олимпийского турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за травмы

30-летний Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами. У легкоатлета подозрение на повреждение ахиллова сухожилия.

"Я смотрю результаты, все двери были открыты. Он был готов бежать за 13 секунд. Нужно было просто бежать и уходить оттуда с праздником", - сказала Шубенкова.

Шубенков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.