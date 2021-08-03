Мать Шубенкова рассказала, что атлет надеялся выступить в Токио, но лечение не помогло

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков до последнего момента надеялся выступить на Олимпиаде, однако лечение от травмы ему не помогло. Об этом ТАСС рассказала советская легкоатлетка и мать спортсмена Наталья Шубенкова.

Во вторник Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования. Ранее в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили ТАСС, что у него подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

"Это еще отголоски того падения в Рабате в 2019 году, когда Маклеод его уронил. Это случилось еще в Новогорске, Но он до последнего надеялся, что сможет выйти и пробежать. Но заболело и заболело очень сильно. Он как мужик сжал зубы, но никакое лечение не помогло", - сказала Шубенкова.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.

Наталья Шубенкова - советская легкоатлетка, специализировавшаяся в семиборье. Она принимала участие в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и заняла четвертое место, ранее она пропустила Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе из-за бойкота сборной СССР. Шубенкова является серебряным призером чемпионата Европы по семиборью, бронзовым призером Игр доброй воли и пятикратной чемпионкой СССР.