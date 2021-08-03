Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал золото Олимпиады в весе до 97 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Муса Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.
Евлоев имел первый номер посева, Алексанян - второй. После финальной схватки Евлоев и главный тренер российской команды Гоги Когуашвили пробежались по ковру с флагом Олимпийского комитета России. Бронзовые медали завоевали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави.
Ранее Алексанян сообщал ТАСС, что получил травму ноги в полуфинальной схватке.
Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017). Алексаняну 29 лет, он является олимпийским чемпионом (2016), а также бронзовым призером Игр (2012). На его счету три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Алексанян пять раз становился чемпионом Европы.
Отечественные борцы греко-римского стиля неизменно выигрывают золотые медали Олимпийских игр с 1952 года. В 1984 году сборная СССР бойкотировала Игры в Лос-Анджелесе. Всего отечественные борцы завоевали 98 золотых медалей на Олимпиадах. Игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|32
|20
|16
|68
|2
|США
|22
|27
|19
|68
|3
|Япония
|19
|6
|11
|36
|4
|Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
|Россия
|13
|21
|18
|52
|6
|Великобритания
|13
|16
|13
|42
|7
|Германия
|8
|8
|14
|30
|8
|Франция
|6
|10
|8
|24
|9
|Нидерланды
|6
|7
|7
|20
|10
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|11
|Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|12
|Италия
|5
|9
|15
|29
|13
|Венгрия
|4
|4
|3
|11
|14
|Куба
|4
|3
|4
|11
|15
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|16
|Канада
|3
|4
|7
|14
|17
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|18
|Бразилия
|3
|3
|9
|13
|19
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|20
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
|Дания
|2
|1
|3
|6
|22
|Словения
|2
|1
|1
|4
|23
|Норвегия
|2
|1
|1
|4
|24
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|24
|Греция
|2
|0
|1
|3
|26
|Косово
|2
|0
|0
|2
|26
|Катар
|2
|0
|0
|2
|28
|Испания
|1
|4
|4
|9
|29
|Грузия
|1
|4
|1
|6
|30
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|30
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|30
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|33
|Польша
|1
|2
|1
|4
|34
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|34
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|34
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|37
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|37
|Сербия
|1
|1
|3
|5
|37
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|40
|Ямайка
|1
|1
|2
|4
|41
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|41
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|43
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|43
|Филиппины
|1
|1
|0
|2
|45
|Турция
|1
|0
|5
|6
|46
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|46
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|48
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|48
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|48
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|48
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|48
|Иран
|1
|0
|1
|2
|53
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|53
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|53
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|53
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|53
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|58
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|58
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|60
|Украина
|0
|1
|5
|6
|61
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|61
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|63
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|63
|Кения
|0
|1
|1
|2
|63
|Армения
|0
|1
|1
|2
|63
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|63
|Индия
|0
|1
|1
|2
|68
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|68
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|68
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|68
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|68
|Киргизия
|0
|1
|0
|1
|73
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|73
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|73
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|76
|Египет
|0
|0
|2
|2
|77
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|77
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|77
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|77
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|77
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|77
|Гана
|0
|0
|1
|1
|77
|Нигерия
|0
|0
|1
|1