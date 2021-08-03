Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал золото Олимпиады в весе до 97 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Муса Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

Евлоев имел первый номер посева, Алексанян - второй. После финальной схватки Евлоев и главный тренер российской команды Гоги Когуашвили пробежались по ковру с флагом Олимпийского комитета России. Бронзовые медали завоевали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммад Хади Сарави.

Ранее Алексанян сообщал ТАСС, что получил травму ноги в полуфинальной схватке.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017). Алексаняну 29 лет, он является олимпийским чемпионом (2016), а также бронзовым призером Игр (2012). На его счету три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Алексанян пять раз становился чемпионом Европы.

Отечественные борцы греко-римского стиля неизменно выигрывают золотые медали Олимпийских игр с 1952 года. В 1984 году сборная СССР бойкотировала Игры в Лос-Анджелесе. Всего отечественные борцы завоевали 98 золотых медалей на Олимпиадах. Игры в Токио завершатся 8 августа.