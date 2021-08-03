Матч квалификации Лиги конференций "Сочи" - "Партизан" смогут посетить до 500 человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между российским "Сочи" и сербским "Партизаном" в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой смогут посетить не более 500 человек. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Встреча между "Сочи" и "Партизаном" состоится 5 августа на стадионе "Фишт", максимальная вместимость которого составляет 45 тыс. зрителей. Начало игры - 19:00 мск. 1 августа на официальном сайте "Сочи" было опубликовано сообщение о том, что игра Лиги конференций состоится без зрителей. В тот же день другой клуб из Краснодарского края, "Краснодар", получил разрешение пустить на трибуны на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Химок" (0:1) не более 500 зрителей.

"У нас режим - до 500 человек максимум. Есть решение Роспотребнадзора, мы ему следуем", - сказал Рубашко, отвечая на вопрос о разрешенной вместимости стадиона на ближайшем домашнем матче.

В сезоне-2021/22 "Сочи" провел на своем поле только один матч. Первая игра второго отборочного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Кешли" (3:0) прошла при пустых трибунах. В РПЛ команда впервые сыграет дома 9 августа - в этот день состоится встреча третьего тура против екатеринбургского "Урала". "Сочи" в двух стартовых турах чемпионата России набрал три очка, команда занимает шестое место в турнирной таблице, ближайший соперник на внутренней арене с одним очком располагается на 12-й строчке.