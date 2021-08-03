Пресс-атташе футбольного "Спартака" Кулемин покинет клуб 12 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пресс-атташе футбольного клуба "Спартак" Ярослав Кулемин покинет занимаемый пост 12 августа. Об этом он сообщил ТАСС.

"Получил предложение войти в команду Дмитрия Зеленова (пресс-атташе Российской премьер-лиги, который перейдет на работу в "Спартак" - прим. ТАСС), но с ограниченным функционалом. Я счел, что честнее и правильнее отказаться, и не создавать еще больших конфликтных ситуаций для клуба", - сказал Кулемин.

"Мой последний рабочий день в "Спартаке" - 12 августа. До этого момента буду вводить Дмитрия в курс дела. А пока готовимся к "Бенфике", - добавил собеседник агентства.

Кулемин занимал пост пресс-атташе "Спартака" с лета 2020 года. 31 июля из московского клуба ушел директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов. Он также работал в клубе с лета 2020 года.

"Спартак" в сезоне-2021/22 провел два выездных матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), проиграв казанскому "Рубину" (0:1) и обыграв самарские "Крылья Советов" (1:0). На данный момент команда с тремя очками занимает девятое место в турнирной таблице. Следующую игру красно-белые проведут 4 августа - в этот день они в Москве на "Открытие Банк Арене" примут португальскую "Бенфику" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне).