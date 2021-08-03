Мать Шубенкова рассказала, что находится в шоковом состоянии после его снятия с Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мать российского легкоатлета Сергея Шубенкова Наталья находится в шоковом состоянии после того, как узнала о снятии сына с Олимпиады. Об этом она рассказала ТАСС.

Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами. У легкоатлета подозрение на повреждение ахилла.

"Когда я узнала, что он снялся, я расплакалась, мы все желали ему, чтобы он и за себя, и за маму, и за всю семью выступил. Мы даже в Новогорске уменьшили тренировки в два раза, думали поможет. Он держал эту форму, без международных соревнований и стартов, столько с этими лекарствами еще было трудностей, которые нашли в пробе в "наномоллях". Мы все сейчас в шоке и прединфарктном состоянии", - сказала Шубенкова.