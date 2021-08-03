Мать Шубенкова рассказала, что находится в шоковом состоянии после его снятия с Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мать российского легкоатлета Сергея Шубенкова Наталья находится в шоковом состоянии после того, как узнала о снятии сына с Олимпиады. Об этом она рассказала ТАСС.
Шубенков получил травму на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами. У легкоатлета подозрение на повреждение ахилла.
"Когда я узнала, что он снялся, я расплакалась, мы все желали ему, чтобы он и за себя, и за маму, и за всю семью выступил. Мы даже в Новогорске уменьшили тренировки в два раза, думали поможет. Он держал эту форму, без международных соревнований и стартов, столько с этими лекарствами еще было трудностей, которые нашли в пробе в "наномоллях". Мы все сейчас в шоке и прединфарктном состоянии", - сказала Шубенкова.
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Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в беге на 110 метров с барьерами. В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики он был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях Шубенков выступал в нейтральном статусе.
В конце января 2021 года Шубенков сообщил, что получил письмо от независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенков смог вернуть нейтральный статус и попасть в состав российской команды на Олимпиаду в Токио.
Наталья Шубенкова - советская легкоатлетка, специализировавшаяся в семиборье. Она принимала участие в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле и заняла четвертое место. Ранее Шубенкова пропустила Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе, так как сборная СССР отказалась от участия в ней.
Шубенкова является серебряным призером чемпионата Европы по семиборью и бронзовым призером Игр доброй воли и пятикратной чемпионкой СССР.