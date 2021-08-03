Сотни людей встретили в Северной Осетии бронзового призера Олимпиады по дзюдо Таймазову

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Жители Северной Осетии встретили в аэропорту бронзового призера Олимпиады в соревнованиях по дзюдо Мадину Таймазову. Спортсменку встречали в аэропорту Беслана родственники, представители власти, жители республики с флагами Осетии и России.

В поединке за бронзовую награду Игр в весовой категории до 70 кг Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

"Я ощущала поддержку болельщиков, самая теплая поддержка была из Осетии. В планах у меня отдохнуть, потом предстоит обследование глаза", - рассказала Таймазова журналистам.

В родном селе Таймазовой - Сунже - устроят кувд (праздничное мероприятие по осетинским традициям с тремя ритуальными пирогами).

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).