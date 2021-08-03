Олимпийский чемпион Евлоев рассказал, что боролся на Играх в Токио с сильными соперниками

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Муса Евлоев после победы в турнире в весовой категории до 97 кг рассказал журналистам, что все его соперники по олимпийскому турниру были сильными.

Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале и принес сборной России 13-е золото на Играх в Токио.