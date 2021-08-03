Олимпийский чемпион Евлоев рассказал, что боролся на Играх в Токио с сильными соперниками

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Муса Евлоев после победы в турнире в весовой категории до 97 кг рассказал журналистам, что все его соперники по олимпийскому турниру были сильными.
Во вторник Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале и принес сборной России 13-е золото на Играх в Токио.
"Я очень рад, это большая победа для меня, - сказал Евлоев. - Всем, кто за меня болел, большое спасибо. Меня переполняет радость, я очень благодарен своему тренеру. Я боролся здесь с очень серьезными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему".
Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Сборная России, завоевавшая 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград, поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпиады.
Олимпиада завершится 8 августа.