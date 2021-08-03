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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены поднялись на пятое место в общем медальном зачете Олимпиады

Сборная России поднялась в командном зачете благодаря победе борца греко-римского стиля Мусы Евлоева
Муса Евлоев AP Photo/Aaron Favila
Описание
Муса Евлоев
© AP Photo/Aaron Favila

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Сборная России поднялась с шестого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио, обойдя команду Великобритании.

После победы борца греко-римского стиля Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг российская команда обошла британцев в общем зачете. Для россиян эта золотая медаль стала 13-й на Играх, также в активе команды 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Первое место занимает команда Китая (32-20-16), второе - сборная США (22-27-19), третье - Японии (19-6-11), четвертое - Австралии (14-4-15).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай32201668
2США22271968
3Япония1961136
4Австралия1441533
5Россия13211852
6Великобритания13161342
7Германия881430
8Франция610824
9Нидерланды67720
10Южная Корея64919
11Новая Зеландия64515
12Италия591529
13Венгрия44311
14Куба43411
15Чехия4318
16Канада34714
17Швейцария34512
18Бразилия33913
19Хорватия3328
20Тайвань24410
21Дания2136
22Словения2114
23Норвегия2114
24Эквадор2103
24Греция2013
26Косово2002
26Катар2002
28Испания1449
29Грузия1416
30Румыния1304
30Швеция1304
30Венесуэла1304
33Польша1214
34ЮАР1203
34Гонконг1203
34Словакия1203
37Австрия1135
37Сербия1135
37Индонезия1135
40Ямайка1124
41Бельгия1113
41Эфиопия1113
43Тунис1102
43Филиппины1102
45Турция1056
46Ирландия1023
46Израиль1023
48Эстония1012
48Узбекистан1012
48Фиджи1012
48Белоруссия1012
48Иран1012
53Таиланд1001
53Бермудские острова1001
53Латвия1001
53Пуэрто-Рико1001
53Марокко1001
58Колумбия0213
58Доминиканская республика0213
60Украина0167
61Монголия0123
61Португалия0123
63Уганда0112
63Кения0112
63Армения0112
63Сан-Марино0112
63Индия0112
68Болгария0101
68Туркмения0101
68Иордания0101
68Северная Македония0101
68Киргизия0101
73Казахстан0033
73Мексика0033
73Азербайджан0033
76Египет0022
77Аргентина0011
77Кувейт0011
77Кот-д'Ивуар0011
77Финляндия0011
77Малайзия0011
77Гана0011
77Нигерия0011

 

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