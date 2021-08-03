Российские спортсмены поднялись на пятое место в общем медальном зачете Олимпиады

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Сборная России поднялась с шестого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио, обойдя команду Великобритании.

После победы борца греко-римского стиля Мусы Евлоева в весовой категории до 97 кг российская команда обошла британцев в общем зачете. Для россиян эта золотая медаль стала 13-й на Играх, также в активе команды 21 серебряная и 18 бронзовых наград.

Первое место занимает команда Китая (32-20-16), второе - сборная США (22-27-19), третье - Японии (19-6-11), четвертое - Австралии (14-4-15).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.