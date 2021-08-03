Синхронистки Колесниченко и Ромашина с первого места вышли в финал олимпийского турнира

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам технической программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки заняли первое место по итогам квалификации, набрав в сумме 195,0079 балла (97,9000 в произвольной программе, 97,1079 - в технической). Второе место заняла сборная Китая (191,7832), третье - команда Украины (188,7953). В финал вышли 12 сборных.

Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летней Колесниченко одна золотая награда Олимпийских игр, 16 побед на чемпионатах мира и 11 - на чемпионатах Европы.

Финальные соревнования у дуэтов пройдут 4 августа. Олимпиада завершится 8 августа.