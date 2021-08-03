Когуашвили: борец Евлоев готов поделиться олимпийским золотом с каждым из тренеров

Во вторник борец греко-римского стиля Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, завоевавший во вторник золото Олимпиады в Токио в соревнованиях в весовой категории до 97 кг, готов поделиться своей наградой со всеми тренерами сборной. Об этом сообщил ТАСС главный тренер российской команды Гоги Когуашвили.

"Это победа всей команды и даже тех, кто здесь проиграли. После схватки он [Евлоев] сказал всем нам: "Это наша общая медаль", и готов был поделиться ей с каждым из нас. Такие слова очень дороги для нас", - отметил собеседник агентства.

По словам Когуашвили, Евлоев шаг за шагом шел к олимпийской победе. "Если кто-то подумает, что ему это легко давалось, - ни в коем случае. Строжайший режим, труднейший тренировочной процесс, а труд даром не пропадает. В этом огромная заслуга личного тренера, ребят, всей команды", - добавил главный тренер сборной.

Он также отметил, что в среду в утешительном турнире весовой категории до 67 кг выступит Артем Сурков, он сможет побороться за бронзу. "Очень надеемся. Да, это не совсем то, что мы хотели, мы всегда хотим большего. Чуть-чуть не добрали", - сказал Когуашвили.

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).