Матыцин поддержал решение Карпина сконцентрироваться на работе в сборной России по футболу

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, контракт был подписан до конца 2021 года. Сообщалось, что специалист будет совмещать работу в "Ростове" и сборной.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина покинуть футбольный клуб "Ростов" и сосредоточиться на работе в национальной команде. Об этом он сказал журналистам.

"С уважением отношусь и к нему, и к решению покинуть "Ростов" и сконцентрироваться на работе в сборной России. От нашей сборной ждем успехов в отборе на крупнейшие турниры - чемпионат мира и чемпионат Европы. Хочу пожелать успехов в этот непростой период", - сказал Матыцин.

"Верим не только в Валерия, верим в команду. Он пришел не один, а с коллегами. У нас должен быть принцип: один за всех и все за одного", - добавил министр.

Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф - Российской премьер-лиги. Решение об уходе из клуба Карпин назвал "сложным и мучительным". Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.