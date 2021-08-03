Агапитов: тяжелоатлет Наниев сделал на Олимпиаде в Токио все, что мог

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Тимур Наниев, ставший четвертым в весовой категории до 109 кг на Олимпиаде в Токио, сделал, все, что мог. Такое мнение высказал ТАСС глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Российский тяжелоатлет Наниев стал четвертым на Олимпиаде в весовой категории до 109 кг

Россиянин в сумме показал результат 409 кг (рывок - 188 кг, толчок - 221 кг). Латвийский спортсмен Артур Плескиенс обошел Наниева в последнем подходе на один килограмм. Золото завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), вторым стал Симон Мартиросян из Армении.

"К сожалению, нам не удалось завоевать бронзовую медаль. В последнем подходе латвиец толкнул 230 кг и обошел на 1 кг нашего Тимура, так он стал четвертым. Тем не менее Тимур большой молодец, он собрался и сделал все, что мог", - сказал собеседник.

По словам Агапитова, Наниев мог бы побороться за медаль, будь у него еще один подход. "Все равно я думаю, что он сделал в Токио все, что мог", - добавил глава ФТАР.

Наниеву 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года в категории до 105 кг. В апреле 2021 года он выиграл бронзу на домашнем чемпионате Европы в Москве.