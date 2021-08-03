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Армянский борец Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения

Ранее спортсмен заявил, что остался недоволен судейством в финальной схватке в весовой категории до 97 кг с россиянином Мусой Евлоевым
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян не стал надевать серебряную медаль на Олимпийских играх из-за недовольства судейством. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее Алексанян заявил ТАСС, что остался недоволен судейством в финальной схватке в весовой категории до 97 кг, где он уступил россиянину Мусе Евлоеву со счетом 1:5. Он заявил, что "для того, чтобы выигрывать, нужно быть из России".

Алексаняну 29 лет, он является олимпийским чемпионом (2016), а также бронзовым призером Игр (2012). На его счету три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Алексанян пять раз становился чемпионом Европы.

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