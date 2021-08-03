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XXXII летние Олимпийские игры

Борец Евлоев рассказал, что потихоньку разбарывался всю Олимпиаду

Во вторник борец греко-римского стиля завоевал золото в весовой категории до 97 кг
Муса Евлоев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Муса Евлоев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, завоевавший во вторник золото Олимпиады в Токио в соревнованиях в весовой категории до 97 кг, сказал, что набирал форму по ходу турнира. Об этом он заявил журналистам.

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Во вторник борец греко-римского стиля Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

"Всегда в турнир вхожу сложновато. С такими ребятами - они чуть непредсказуемые - надо было сдерживаться. Вошел, потихоньку разбарывался. Сегодня подошел в своей лучшей форме - спасибо тренерам. Они делают для этого все", - сказал борец.

Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).

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