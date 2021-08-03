Тренер Наниева считает, что судейство повлияло на результат штангиста на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Работа судей повлияла на результат штангиста Тимура Наниева на олимпийском турнире в весовой категории до 109 кг. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России Глеб Писаревский.

Российский тяжелоатлет Наниев стал четвертым на Олимпиаде в весовой категории до 109 кг

Золото с результатом 430 кг (193+237) выиграл Акбар Джураев (Узбекистан), установивший олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал штангист из Армении Симон Мартиросян (195+228; 423 кг), бронзовым призером стал латвиец Артур Плесниекс (180+230; 410 кг), опередивший россиянина на 1 кг (188+221; 409 кг).

"Судьи сегодня начудили, когда не засчитывали чистый подъем. Тимур показал свой лучший результат в этом сезоне и заслуживал олимпийской медали, но в итоге остался четвертым, - сказал Писаревский. - Так, как поднимал [штангу] Тимур, можно считать за образец. Это судейство у нас в тяжелой атлетике превратилось в лотерею - никаких таких ошибок у него не было в первом подходе, чтобы не засчитать его".

По словам тренера, на крупных соревнованиях иногда надо уповать на удачу и благосклонность судей.

"В Токио Тимуру не повезло, он поднял штангу абсолютно чисто. Если придираться ко всем так, как к нему, то у чемпиона и остальных тоже можно найти критические ошибки. Очень обидно, что забрали медаль у человека. Заслуженную медаль", - добавил он.

Наниеву 26 лет, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы (2014, 2021).