Витория призвал перед матчем "Спартак" - "Бенфика" не говорить о противостоянии тренеров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория заявил, что его отношения с наставником португальской "Бенфики" Жорже Жезушем не поменялись перед матчами третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но о противостоянии двух тренеров говорить не стоит. Такое мнение он высказал на предматчевой пресс-конференции.

Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие Банк Арене" 4 августа, игра начнется в 20:00 мск. Витория занимал пост главного тренера "Бенфики" с 2015 по 2019 год.

"Все смотрят на это обстоятельство сквозь призму возможного преимущества, - сказал Витория. - С одной стороны, это так, но с другой, у нас было четыре дня на подготовку к этому матчу. А "Бенфика" провела полноценную подготовку. В этом плане можно говорить о паритете".

В "Бенфике" Витория сменил Жезуша, который после ухода из этого клуба до 2018 года работал в лиссабонском "Спортинге". В период параллельной работы в двух столичных клубах у специалистов выстроились непростые отношения.

"Можно говорить о противостоянии двух клубов, а не тренеров. Оба клуба схожи, даже цветами. Что касается противостояния тренеров, знаю, вам нравится эта история. В наших отношениях за годы ничего не поменялось", - добавил главный тренер "Спартака".

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.