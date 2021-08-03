Витория заявил, что не считает "Спартак" "темной лошадкой" в матчах с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" не является "темной лошадкой" в противостоянии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Руй Витория.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие Банк Арене" 4 августа. Игра начнется в 20:00 мск.

"Здесь все дело в игровом духе, который будет у обеих команд, - сказал Витория. - Говоря, что "Спартаку" нечего терять, я имел в виду, что команда выйдет с горящими глазами. Мы прекрасно понимаем, что впереди Лига чемпионов, - хотим пройти и играть там, с другой стороны, если сравнивать "Спартак" и "Бенфику", я прекрасно понимаю, в какой ситуации находимся мы и в какой - "Бенфика". В прошлом сезоне они не попали в групповой этап, на них это довлеет".

На вопрос, не считает ли он "Спартак" "темной лошадкой", тренер ответил: "Не хотел бы говорить то, о чем вы спрашиваете. Мы знаем, что делать, и уверены в своих силах. Будем играть в свой футбол, никто не будет играть от обороны и выстраивать "автобус", - добавил Витория.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.