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XXXII летние Олимпийские игры

Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира

Американцы сыграют с австралийцами, а французы - со словенцами

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Определились все участники полуфиналов мужского баскетбольного олимпийского турнира.

Четвертьфинальные матчи прошли во вторник. Сборная Словении обыграла немцев со счетом 94:70, американские баскетболисты были сильнее команды Испании (95:81). Сборная Франции победила итальянцев (84:75), команда Австралии одержала уверенную победу над аргентинцами со счетом 97:59.

На полуфинальной стадии сборные Франции и Словении сыграют между собой, команда США встретится с австралийцами. Матчи пройдут 5 августа.

Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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