Определились все полуфиналисты мужского олимпийского баскетбольного турнира

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Определились все участники полуфиналов мужского баскетбольного олимпийского турнира.

Четвертьфинальные матчи прошли во вторник. Сборная Словении обыграла немцев со счетом 94:70, американские баскетболисты были сильнее команды Испании (95:81). Сборная Франции победила итальянцев (84:75), команда Австралии одержала уверенную победу над аргентинцами со счетом 97:59.

На полуфинальной стадии сборные Франции и Словении сыграют между собой, команда США встретится с австралийцами. Матчи пройдут 5 августа.

Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.