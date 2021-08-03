Матыцин: гимнаст Нагорный уверенно выполнил сложную программу на перекладине на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный выполнил сложную программу и заслуженно завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Нагорный в упражнениях на перекладине показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе - хорват Тин Србич (14,900). Ранее россиянин в составе национальной сборной стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, а также завоевал бронзовую медаль в личном многоборье.

"Поздравляю Никиту Нагорного с третьей наградой, завоеванной в Токио, в упражнениях на перекладине российские гимнасты не входили в тройку призеров с далекого 2000 года, когда чемпионом в этой дисциплине стал Алексей Немов, - сказал Матыцин. - Никита уверенно выполнил сложную программу в финале Олимпиады в Токио, его бронза стала прекрасным завершением выступления сборной России по спортивной гимнастике на Играх-2020, российские гимнасты завоевали на Олимпиаде в Токио восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Поздравляю спортсменов, тренеров и Федерацию спортивной гимнастики [России] с таким отличным результатом".

Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным победителем чемпионатов Европы. Российская команда по спортивной гимнастике заняла в общем зачете второе место, первыми стали китайские спортсмены (4-5-2), третьими - американцы (2-2-2).