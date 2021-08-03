Витория: вся Россия поддержит "Спартак" в противостоянии с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Болельщики со всей России поддержат "Спартак" в противостоянии с португальской "Бенфикой" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Руй Витория.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 4 августа. Игра начнется в 20:00 мск. Встречу смогут посетить не более 3 000 болельщиков.

"Сожалею из-за того, что большое количество зрителей не смогут прийти на стадион. Такие матчи заслуживают того, чтобы стадион был полон. Но нас поддержат не только эти три тысячи, а вся страна", - сказал Витория.

Нападающий "Спартака" Александр Соболев считает, что болельщики смогут оказать команде хорошую поддержку на стадионе. "В некоторых регионах 500 зрителей, а тут 3 000. Уверен, что наши 3 000 болельщиков будут болеть так, как будто стадион заполнен на 50%. Постараемся их не подвести", - отметил он.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.