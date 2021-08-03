Сборные Бразилии и Испании сыграют в финале олимпийского футбольного турнира

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Мужские сборные Бразилии и Испании сыграют в финальном матче олимпийского футбольного турнира.

Полуфинальные игры прошли во вторник. Сборная Бразилии в серии пенальти обыграла команду Мексики (0:0, 4:1). Испанцы обыграли японцев со счетом 1:0 в дополнительное время, гол забил Марко Асенсио (115-я минута).

Финал пройдет 7 августа и начнется в 14:30 мск. Мексиканцы и японцы сыграют в матче за третье место, который пройдет 6 августа, начало - 14:00 мск.

Сборная Бразилии впервые стала олимпийским чемпионом по футболу в 2016 году. Испанские футболисты выигрывали Олимпийские игры в 1992 году.