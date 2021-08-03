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XXXII летние Олимпийские игры

Мамиашвили назвал слабостью отказ армянского борца Алексаняна надеть медаль на церемонии

Армянский борец остался недоволен судейством в финальной схватке с россиянином Евлоевым
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Отказ армянского борца греко-римского стиля Артура Алексаняна от награждения на Олимпийских играх в Токио является слабостью - россиянин Муса Евлоев в финале одержал уверенную победу. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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Алексанян не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения призеров соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале армянский борец уступил Евлоеву со счетом 1:5. После поединка Алексанян заявил ТАСС, что остался недоволен судейством в финальной схватке, добавив, что "необходимо быть из России, чтобы выигрывать".

"Такие вещи - удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?" - сказал Мамиашвили.

Алексаняну 29 лет, он является олимпийским чемпионом (2016), а также бронзовым призером Олимпиады (2012). На его счету три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Алексанян пять раз становился чемпионом Европы.

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