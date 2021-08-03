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XXXII летние Олимпийские игры

Российский скалолаз Рубцов не сумел выйти в финал олимпийского турнира в многоборье

По итогам квалификации россиянин занял 13-е место
Алексей Рубцов AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Алексей Рубцов
© AP Photo/Jeff Roberson

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский скалолаз Алексей Рубцов не смог выйти в финал многоборья на Олимпийских играх в Токио.

По итогам квалификации россиянин занял 13-е место. В финал вышли восемь спортсменов.

В многоборье входят дисциплины "скорость", "боулдеринг" и "трудность".

Рубцову 32 года, он является чемпионом мира (2009), а также чемпионом Европы (2020).

Скалолазание впервые представлено на Олимпийских играх, награды будут разыграны только в многоборье. Российскую команду на турнире представляют Рубцов, Юлия Каплина и Виктория Мешкова. Финал соревнований у мужчин пройдет 5 августа, у женщин - 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.

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