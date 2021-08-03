Футболист "Бенфики" Жоау Мариу рассказал, что рад вернуться в Москву

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полузащитник португальского футбольного клуба "Бенфика" Жоау Мариу, который ранее выступал за "Локомотив", рад вернуться в Москву для участия в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с российским "Спартаком". Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие-Банк-Арене" 4 августа, игра начнется в 20:00 мск. В сезоне-2019/20 "Локомотив" арендовал Мариу у итальянского "Интера". В составе железнодорожников он провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"У меня большие ожидания от матча, очень рад вернуться в Москву, провел тут неплохое время, - сказал Мариу. - Это будет первый официальный матч в сезоне, тем больше волнения. Я поиграл в разных странах, в том числе в России, спокойно отношусь к тому, что первый матч сезона может быть в еврокубках. С нетерпением жду его".

"Я нормально чувствую себя в "Бенфике". Поддерживаю хорошие отношения с партнерами по команде. Думаю, что судьба этого противостояния будет решаться не в первой игре, многое будет зависеть от того, как пройдет второй матч", - добавил футболист.

Ранее главный тренер "Спартака" Руй Витория на предматчевой пресс-конференции рассказал, что "Бенфика" будет играть под давлением. "В таких матчах фаворитов быть не может, все решается не на пресс-конференциях, а на поле. В составе "Бенфики" есть несколько опытных футболистов, и, возможно, в этом будет наше определенное преимущество", - подчеркнул Мариу.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.