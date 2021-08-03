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Кубок мира по шахматам

Китаянка Тань Чжунъи заняла третье место на Кубке мира по шахматам в Сочи

В матче за третье место шахматистка на тай-брейке обыграла украинку Анну Музычук

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи обыграла украинку Анну Музычук на тай-брейке и заняла третье место на Кубке мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени победительница выявлена не была. На тай-брейке сильнее оказалась Тань Чжунъи.

В понедельник Кубок мира завоевала Александра Костенюк, победив в финале соотечественницу Александру Горячкину.

Горячкина, Костенюк, Музычук и Тань Чжунъи выступят на турнире претенденток 2022 года. Также там сыграют Хампи Конеру из Индии и россиянка Екатерина Лагно. Две оставшиеся участницы определятся позднее.

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