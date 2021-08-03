Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен на тай-брейке проиграл польскому шахматисту Яну-Кшиштофу Дуде в 1/2 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. На тай-брейке Дуда оказался сильнее в двух партиях в рапид.

В финале Дуда сыграет с россиянином Сергеем Карякиным, обыгравшим соотечественника Владимира Федосеева. Первая партия финала пройдет 5 августа. Карякин и Дуда гарантировали себе участие в турнире претендентов 2022 года.

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец является действующим чемпионом мира по шахматам, удерживая это звание с 2013 года. Дуде 23 года, в рейтинге FIDE он 18-й. Поляк стал чемпионом Европы по быстрым шахматам в 2014 году.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, а при необходимости - блиц и армагеддон.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Призовой фонд соревнования составляет $1 892 500.