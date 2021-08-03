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Лига чемпионов

Тренер "Бенфики" рассказал, что доволен приобретением нападающего Яремчука

Португальский клуб объявил о трансфере 25-летнего украинского форварда 31 июля

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Главный тренер португальской "Бенфики" Жорже Жезуш остался доволен приобретением украинского нападающего Романа Яремчука, так как клуб давно искал форварда с такими качествами. Об этом Жезуш рассказал на пресс-конференции.

"Бенфика" объявила о трансфере 25-летнего Яремчука 31 июля. Ранее футболист выступал за бельгийский "Гент".

"Мы давно искали нападающего с такими качествами, - сказал Жезуш. - Доволен его приобретением, но, к сожалению, он не сможет сыграть завтра, потому что не заявлен на Лигу чемпионов. Будем рассчитывать на тех игроков, которые провели предсезонную подготовку".

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 4 августа. Игра начнется в 20:00 мск.

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