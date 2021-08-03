Промес и Маслов не принимают участия в тренировке "Спартака" перед игрой с "Бенфикой"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полузащитник Квинси Промес и защитник Павел Маслов не принимают участия в тренировке российского футбольного клуба "Спартак" на тренировочном поле "Открытие-Банк-Арены" перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальской "Бенфики". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее главный тренер "Спартака" Руй Витория на предматчевой пресс-конференции рассказал, что Промес и Маслов с большой долей вероятности пропустят игру. Также Витория выразил надежду на то, что капитан команды Георгий Джикия и защитник Виктор Мозес смогут принять участие в матче. Они занимаются в общей группе.

Матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие-Банк-Арене" 4 августа. Начало игры - 20:00 мск. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луш". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.