Определились полуфиналисты мужского олимпийского волейбольного турнира

Сборная России, обыгравшая команду Канады со счетом 3-0, встретится с бразильскими волейболистами, победившими японцев (3-0). В другом полуфинальном матче сыграют команды Аргентины и Франции. Аргентинцы оказались сильнее итальянцев (3-2), а французы (3-2) обыграли сборную Польши, занявшую первое место в группе А на предварительном этапе. Таким образом, в полуфинал Олимпийских игр в Токио вышли только команды, выступавшие в группе B.

В 2012 году российские волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче Олимпиады, завоевав золотые награды. На Играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0). Южноамериканская сборная является действующим победителем Олимпиады.

Полуфиналы мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио состоятся 5 августа, финал - 7 августа.