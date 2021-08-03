{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Комбаров: "Спартак" может победить "Бенфику" за счет атмосферы, созданной болельщиками

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет в Москве в среду
Дмитрий Комбаров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Комбаров
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" способен обыграть португальскую "Бенфику" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов за счет атмосферы на стадионе, которую создадут болельщики. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров.

На эту тему
Дасаев считает "Спартак" фаворитом первого матча квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой"
Дасаев считает "Спартак" фаворитом первого матча квалификации Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 4 августа, игра начнется в 20:00 мск. Встречу смогут посетить не более 3 000 болельщиков.

"То, что "Спартак" уже провел официальные матчи, окажет положительное влияние на клуб, потому что они уже набирают игровой тонус, ритм, - сказал Комбаров. - Тяжело выделить фаворита матча, игра будет где-то равной, потому что красно-белые уже набрали форму, хорошо провели предсезонный турнир. Чтобы победить, футболисты "Спартака" должны выйти заряженными и на эмоциях, потому что это еврокубок. Фанаты, другая атмосфера, игроки выйдут окрыленными, думаю, за счет этого смогут победить".

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.

XXXII летние Олимпийские игры
Пустовойтова будет судить финал Олимпийских игр по футболу среди женщин
Финальный матч между сборными Швеции и Канады состоится 6 августа
Пустовойтова будет судить финал Олимпийских игр по футболу среди женщин
Читать полностью