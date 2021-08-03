Комбаров: "Спартак" может победить "Бенфику" за счет атмосферы, созданной болельщиками

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" способен обыграть португальскую "Бенфику" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов за счет атмосферы на стадионе, которую создадут болельщики. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" 4 августа, игра начнется в 20:00 мск. Встречу смогут посетить не более 3 000 болельщиков.

"То, что "Спартак" уже провел официальные матчи, окажет положительное влияние на клуб, потому что они уже набирают игровой тонус, ритм, - сказал Комбаров. - Тяжело выделить фаворита матча, игра будет где-то равной, потому что красно-белые уже набрали форму, хорошо провели предсезонный турнир. Чтобы победить, футболисты "Спартака" должны выйти заряженными и на эмоциях, потому что это еврокубок. Фанаты, другая атмосфера, игроки выйдут окрыленными, думаю, за счет этого смогут победить".

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.