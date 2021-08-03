Пустовойтова будет судить финал Олимпийских игр по футболу среди женщин

ТАСС, 3 августа. Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на матч финала женского футбольного олимпийского турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Финал состоится 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.

Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встречах первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским "Лионом" и испанской "Барселоной".