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XXXII летние Олимпийские игры

Пустовойтова будет судить финал Олимпийских игр по футболу среди женщин

Финальный матч между сборными Швеции и Канады состоится 6 августа
Анастасия Пустовойтова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Пустовойтова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на матч финала женского футбольного олимпийского турнира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Финал состоится 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.

Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встречах первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским "Лионом" и испанской "Барселоной".

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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