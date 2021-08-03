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XXXII летние Олимпийские игры

Стал известен предварительный диагноз легкоатлета Шубенкова

У легкоатлета частичный разрыв ахилла
Сергей Шубенков EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Сергей Шубенков
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову поставлен предварительный диагноз - частичный разрыв ахилла. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

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Во вторник Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.

"Предварительный диагноз Шубенкова - частичный разрыв ахилла", - сообщила Глущенко.

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях россиянин выступал в нейтральном статусе.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

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