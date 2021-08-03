Стал известен предварительный диагноз легкоатлета Шубенкова

Во вторник Шубенков получил травму на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.

"Предварительный диагноз Шубенкова - частичный разрыв ахилла", - сообщила Глущенко.

В 2016 году в результате допингового скандала во Всероссийской федерации легкой атлетики Шубенков был отстранен от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Впоследствии на международных соревнованиях россиянин выступал в нейтральном статусе.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).