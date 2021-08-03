Путин поздравил Евлоева с золотом Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца Мусу Евлоева с победой в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг на Олимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вы много и упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным и именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику, нацеленность на успех. Эта уверенная, блистательная победа - отличный подарок для ваших тренеров и наставников, для всех любителей греко-римской борьбы в нашей стране", - говорится в сообщении.

Во вторник россиянин победил армянина Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг. Евлоеву 28 лет, он является двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021). В его активе также серебряная медаль мирового первенства (2017).