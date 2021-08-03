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XXXII летние Олимпийские игры

Николаев: назначение Пустовойтовой на финал Олимпиады является шагом к работе в РПЛ

Финал между сборными Швеции и Канады состоится 6 августа
Алексей Николаев (в центре) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Николаев (в центре)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Назначение российского арбитра Анастасии Пустовойтовой на финал женского олимпийского турнира по футболу является шагом к работе на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

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Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина. Финал состоится 6 августа, в нем сыграют команды Швеции и Канады.

"Такое назначение, конечно, дорогого стоит, - сказал Николаев. - Думаю, что Настя заслужила это своей работой на турнире, потому что во время него ты от игры к игре доказываешь, что достоин финала. Это назначение очень важно для нее, это большая радость и для всех нас, что российский арбитр будет представлять нашу страну в финале Олимпиады, это большая честь".

"Повысятся ли шансы на то, что она станет судить матчи РПЛ? Все-таки мужской футбол немного отличается от женского, хотя опять же есть хорошие прецеденты, когда женщины судят и мужские игры. Почему бы и нет, можно говорить, что еще один шаг сделан к этому, поэтому возможно. Тем более на предсезонном турнире она отработала серьезную игру, неплохо отработала, поэтому шансы могут повыситься", - добавил собеседник агентства.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей на встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства России и Олимп - Профессиональной футбольной лиги. В июле она судила матч предсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер" между клубами РПЛ "Рубин" - "Химки".

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